الهدف من تعليق السفر بالهوية الوطنية لمواطني ‫مجلس التعاون بعد بيان ” الخارجية “

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بعد قرارات حكومة المملكة التي أعلنتها وزارة الخارجية قبل قليل، فيما يخص وقف تأشيرات العمرة، وتعليق السفر بالهوية الوطنية لمواطني مجلس التعاون الخليجي، توضح ” صدى ” الهدف من هذه الإجراءات.

ويتمثل الهدف من تعليق استخدام الهوية الوطنية بالدخول والخروج للسعوديين والخليجيين حاليا، في أن تتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة من خلال الجواز الخاص به، وتطبيق الاحترازات الصحية اللازمة، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

وبشكل استثنائي سيكون الدخول والخروج بالهوية الوطنية للسعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.

إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة إلى دولهم، وكان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.

