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أكد الصحفي الكويتي، المختص في قضايا الأمن والجرائم، أبوطلال الحمراني، أمس الأربعاء، أن خاطفة موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، ادعت على الخنيزي، في وقت سابق قبل القبض عليها، بالاعتداء عليها.
ورفعت المتهمة دعوى ضد الشاب المختطف، بأنه اعتدى عليها بالضرب في العام الماضي، حيث تم تحويل القضية آنذاك إلى النيابة العامة التي طلبت بدورها تقريرا طبيا، كما اتهمته بقتل شقيقه؛ ليؤكد طبيب نفسي أنها تعاني من اضطرابات نفسية وأوهام.
وفي السياق نفسه، لم يتم الكشف عن ذلك هوية الشقيق المزعوم؛ ليرجّح البعض أن تكون المتهمة قد افتعلت حوادث كثيرة لابتزاز المخطوفين، بحجة أنهم متورطون فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مختصون: «خاطفة الدمام» ابتزت موسى الخنيزي قبل القبض عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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