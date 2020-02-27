إخلاء 20 شخصًا بسبب حريق بعمارة سكنية في جدة

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة 20 شخصًا من عمارة سكنية بحي المنار؛ جراء اندلاع حريق.

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية «911» تلقى بلاغًا باندلاع الحريق بشقة في العمارة المشار إليها، وتم الدفع بالفرق اللازمة والمعدات المساندة لإخماده.

وتابع «القرني»، بوصول فرق الإطفاء للموقع، اتضح أن الحريق في شقه بالدور الثالث لعمارة مكونة من 4 أدوار وملحق، وتم إخلاء 20 شخص احترازيًا وإخماد النيران؛ دون تسجيل إصابات.

وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان؛ لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع النيران.

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