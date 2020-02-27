السعودية اليوم / السويد تعلن عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا



ستوكهولم 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في السويد اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن طبيب الأمراض المعدية توماس فالبيري قوله إن المريض عاد من زيارة إلى شمال إيطاليا قبل أيام قليلة، وظهر عليه المرض في السويد, مضيفا أن المريض يخضع حاليا للعلاج في مدينة جوتنبيرج وهو بحالة جيدة.

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