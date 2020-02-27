السعودية اليوم / وزير المالية الموريتاني يلتقي الممثل الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية



نواكشوط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

التقى وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي اليوم، الممثل الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية السيد ماديبو تووي الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الإفريقية والسبل الكفيلة بتطويره.

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02:21ت م

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