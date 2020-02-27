السعودية اليوم / وزير الداخلية الموريتاني يلتقي وزير الماليين في الخارج المالي



نواكشوط 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اليوم، وزير الماليين في الخارج المالي امادو كويتا الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وبحث الجانبيان خلال اللقاء مختلف مجالات التعاون القائم بين موريتانيا ومالي وسبل تعزيزها.

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02:04ت م

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