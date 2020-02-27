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غارات جوية للتحالف على مواقع الحوثيين بمأرب والجوف

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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غارات جوية للتحالف على مواقع الحوثيين بمأرب والجوف

الخميس 27 فبراير 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف.

 

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وأفادت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي بمديرية الغيل فيما استهدف تحركات المليشيا في مديرية خب والشعف بالجوف.

 

وأضافت المصادر، أن المقاتلات شنت أيضا غارات جوية على تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب.

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