شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية للتحالف على مواقع الحوثيين بمأرب والجوف والان مع التفاصيل

غارات جوية للتحالف على مواقع الحوثيين بمأرب والجوف الخميس 27 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي بمديرية الغيل فيما استهدف تحركات المليشيا في مديرية خب والشعف بالجوف. وأضافت المصادر، أن المقاتلات شنت أيضا غارات جوية على تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب.

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