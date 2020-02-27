اخبار السعوديه

الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يصل إلى والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020

وصل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية .

 

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وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.

 

وتعتبر السعودية أول دولة عربية يزورها تبون منذ توليه الرئاسة في الجزائر .

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