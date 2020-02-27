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كورونا يهوي بالنفط لأدنى مستوياته في أكثر من عام
الخميس 27 فبراير 2020
تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، الأربعاء، بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط.
وأثار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين، زيادة المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة، فضلاً عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.
وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل، منخفضاً 1.52 دولار بما يعادل 2.77%، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولار للبرميل، بتراجع 1.17 دولار أو 2.34%.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ يناير/كانون الثاني 2019، مع تهاوي برنت إلى 53.03 دولار للبرميل، وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار.
واقتدى النفط بخسائر الأسهم بعد تقارير عن وضع 83 شخصاً في نيويورك تحت الملاحظة، نظراً لاحتمال تعرضهم للفيروس.
وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش وشركاه: "في كل مرة يأتي خبر، خاصة إذا كان يتعلق بحالات جديدة في الولايات المتحدة كما في نيويورك، فإنه يقحم نفسه ويجبر على مزيد من البيع ويزيح مدخلات العوامل الأساسية الطبيعية جانباً".
وتأكدت أولى حالات الإصابة في دول مثل اليونان وجورجيا والبرازيل، بينما تفرض السلطات مزيدا من قيود السفر والحجر الصحي في عدة قارات.
وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اكتُشف في نحو 30 دولة.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة، الأربعاء، إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الـ24 الماضية وفاة 52 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال 3 أسابيع.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، التي سجلت فيها كل الوفيات الجديدة دون استثناء.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينها روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في فيينا، يومي ا5 و6 مارس/آذار المقبل لتحديد قرارها للحفاظ علي استقرار أسعار النفط بالأسواق .
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