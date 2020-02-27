محمد بن مسعود - الدمام - "هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-27 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 02:02 AM اخر تعديل 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 Advertisements 03:34 AM أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلك أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلك ، "هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء ،

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