، أكبر عدد وفيات بعد الصين.. إيران تفرض قيودًا على التنقل بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة: أي "مشتبه" بإصابته سيتم وضعه في الحجر الصحي 14 يومًا

أعلنت السلطات الإيرانية مساء أمس الأربعاء فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بكورونا المستجد، أو المشتبه بإصابتهم به في البلاد؛ إذ سجلت 19 حالة وفاة، وهو أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين، حسب فرانس برس.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة سعيد نمكي في مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون: "بدل إعلان الحجر الصحي في مدن سنفرض قيودًا على تنقُّل مَن يُشتبه بأنهم أُصيبوا بعدوى (الفيروس)، أو تأكدت إصابتهم به".

وأضاف: "تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن مزدحمة الحركة". مشيرًا إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ منذ ليلتين في أماكن عدة، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع الوزير: "أطلب من الناس عدم السفر".. مؤكدًا أن أي شخص "مشتبه" بإصابته "في مدخل مدينة" سيتم "بالتأكيد وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

وأصابت عدوى الفيروس نحو 140 شخصًا، بينهم نائب وزير الصحة في إيران؛ شدد معظم جيرانها إجراءات التنقل وعمليات الحجر الصحي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الأربعاء تسجيل أربع وفيات بين 44 إصابة جديدة، اكتُشفت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتم غلق عدد من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية أو الرياضية، وتأجيل الكثير من الأحداث الرياضية لتمكين الفرق الصحية من تطهير المباني ووسائل النقل العام.

وفي المناطق التي تنتشر فيها الإصابات سيجري تمديد إغلاق المدارس، فيما تبقى الجامعات مقفلة حتى السبت؛ إذ أوقفت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية 24 ناشطًا على الإنترنت لاتهامهم بنشر "شائعات مثيرة للقلق" حول تفشي فيروس كورونا الجديد في إيران.

وأعلن رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإيرانية وحيد مجيد أنه "أُوقف 24 شخصًا، وأُحيلوا للمحاكمة، وأُوقف 118 ناشطًا عبر الإنترنت، وأُطلق سراحهم"، وفق ما نقلت وكالة إسنا للأنباء شبه الرسمية.

وقال مجيد إن التوقيفات جاءت بعد إنشاء وحدة خاصة "لمكافحة الشائعات المثيرة للقلق المتعلقة بـانتشار فيروس كورونا في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة إسنا.

وأكد أن هذه الوحدة تتخذ إجراءات ضد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو "التي تحتوي على شائعات أو معلومات خاطئة، تهدف إلى إثارة اضطراب الرأي العام، وتصعيد القلق في المجتمع". واتهمت إيران كذلك الولايات المتحدة بنشر "الخوف" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع حكومي غداة دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران إلى أن "تقول الحقيقة" بشأن الفيروس: "علينا ألا نسمح لأمريكا بأن تضيف لكورونا فيروسًا اسمه الهلع".

وأضاف: "الأمريكيون أنفسهم لديهم صعوبات في مواجهة كورونا. 16 ألف شخص توفوا (في الولايات المتحدة) بالإنفلونزا، لكنهم لا يتحدثون عن موتاهم".