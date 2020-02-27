محمد بن مسعود - الدمام - القائمة شملت مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله. وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان. وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية.أمريكا الخزامة الأمريكية مليشيات حزب الله لبنان قوائم الإرهاب واشنطن تدرج أفرادًا وشركات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-26 أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله. وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان. وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية. Advertisements 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 09:24 PM اخر تعديل 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 03:33 AM القائمة شملت مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان القائمة شملت مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان أدرجت الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة أفراد و12 كيانًا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميليشيات حزب الله. وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي، وجواد نور الدين، المرتبطَيْن بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضًا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان. وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، كبريطانيا والأرجنتين وكندا وأستراليا، وفرنسا وهولندا وألمانيا وبارغواي، حزب الله بوصفه منظمة إرهابية. ، واشنطن تدرج أفرادًا وشركات مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب ،

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