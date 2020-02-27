شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال مؤتمر يبحث مستجدات طب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

دشنت مدينة الملك سعود الطبية، أمس، أعمال «مؤتمر طب الأطفال»، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة د. أحمد العنزي.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي، في كلمته بمناسبة تدشين المؤتمر، أن منطقة التجمع أمام فرصة كبيرة لتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع فيما يتعلق بصحة الطفل، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية للأطفال خارج أسوار المستشفيات لتقديم خدمات عالية الجودة في المراكز الصحية والرعاية المنزلية.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الأطفال بالمدينة د. يوسف العتيبي أن المؤتمر يعرف المختصين بكل ما هو جديد في تخصص طب الأطفال والتخصصات الطبية ذات العلاقة مع إقامة ورش عمل مصاحبة، وتقدم فيه أحدث المعلومات الطبية واختزال الخبرات السريرية لرفع وعي الممارس الصحي في طب الأطفال والارتقاء بالخدمة الصحية في مجتمعنا.

وأشار إلى أن المؤتمر وما يماثله من أنشطة علمية هي مطلب أساسي وهدف وطني، ولما له من أهمية بالاستمرار في المشاركة في تطوير الخدمة الصحية في بلدنا المعطاء فسيستمر هذا المؤتمر للسنوات القادمة.

ونوه د. العتيبي أن المؤتمر يهدف لمناقشة آخر الموضوعات التي تدور في الشأن الطبي والاجتماعي بالمملكة، وإثراء المعرفة الطبية لدى أطباء الأطفال وكذلك المهتمين بطب الأطفال من الكادر الطبي، بوجود 28 متحدثا، يستعرضون من خلاله أبرز المواضيع التي تهم المجتمع ودمجها في عملية التدريب، إلى جانب رفع مستوى التعليم المقدم للأطباء المتدربين والكادر الصحي القائم على رعاية المرضى الأطفال والخدج.