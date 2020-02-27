شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار «ذوقيات المشي» لاحترام الطريق والمحافظة على الممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

أكّد مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أنه استنادا لبرنامج جودة الحياة 2020، وتزامنا مع المشروع الوطني للمشي «امشي 30» الصادر من وزارة الصحة، أطلقت الجمعية السعودية للذوق العام إصدار «ذوقيات المشي» الذي يؤكد احترام الطريق، المحافظة على الممتلكات العامة، والسلامة المرورية لمشاة الطريق، والمجتمع الخليجي عامة والسعودي خاصة، مع الإشارة إلى الذوق في المشي بالأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق.

من خلاله شدد الزياني على ضرورة التعاون بين الجهات والبلديات والأماكن العامة والأندية الرياضية بإصدار لوائح الذوق العام الخاصة بكل مرفق؛ لكيلا يلتبس على مستخدميها موضوع لبس الشورت من عدمه، وهو البند الثامن في لائحة الذوق العام، وأضاف قائلا: لا بد من وضع لائحة توضّح طبيعة المكان والأنظمة بما فيه، سواء كان مرفقا أو ناديا أو حديقة أو ممشى.

واستطرد قائلا: سيتم التشديد على مخالفة لبس ثياب النوم في الأماكن العامة، وهي ضمن بنود لائحة الذوق العام، حيث ستُركّز الجمعية على التوعية والتوجيه والتنبيه في الفعالية، أما التفتيش الرقابي للأماكن العامة فيقع على عاتق الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والجهات التي تندرج تحت مظلتها والمخولة بردع المخالف.

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كما تطرق الزياني إلى البند الأول الذي تضمّن رفع صوت الموسيقى، قائلا: ليس شرطا أن يكون محصورا على الموسيقى، وإنما تُعتبر «القهقهة» والتحدث بصوتٍ عالٍ ضمن مخالفات البند ذاته، حيث إن الأماكن العامة والشوارع من حق الجميع أن يكون «مُرتاحا» فيها تحت أنظمة ذوق عام لا تتعدّى على خصوصيته.

وأشار إلى سعي الجمعية الحثيث للتعاون مع مُلاّك اللوحات الإعلانية أو الثابتة؛ لنشر ثقافة اللائحة، والإشارة من خلالها لحملة المشي.

منوّها بدوره بأن الجمعية تعتزم إقامة دورة تدريبية لفريق الذوق العام، في إحدى مناطق التجمعات التجارية بالخبر، حيث ستفتح هذه الدورة باب الشراكات المجتمعية لإقامة الدورات في جهات عدة.