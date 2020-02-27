شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء الظهران تتخلص من المخلفات والأنقاض والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الأسواق مؤخرا، برفع المخلفات والأنقاض في أحياء مدينة الظهران وذلك ضمن حملة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بكافة أنحاء المملكة.

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