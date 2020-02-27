شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لمواجهة «كورونا» في الحج والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الحج والعمرة د.محمد بنتن، أن المملكة العربية السعودية شكلت لجنة من المقام السامي، يترأسها وزير الصحة، بمشاركة عدة جهات، منها وزارة الحج والعمرة، تعقد اجتماعات يومية، وتعمل على مدار الساعة؛ لتضع جميع الاحتياطات الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس «كورونا».

» خريطة محدثة

وأوضح د.بنتن، في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في جدة، أن هذه اللجنة تعمل على توفير ورصد كافة المعلومات والجنسيات، وخريطة محدثة لأماكن انتشار الفيروس، موضحًا أن مبادرة التأمين على الحجاج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة، مؤكدًا أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة، وتمنح تلك الخدمة بما لا يتجاوز 100 ريال للحاج الواحد.

» حجز مركزي

وأعلن وزير الحج والعمرة إنشاء منصة الحجز المركزي «مقام»، بنظام التوزيع العالمي «SGDS»؛ لجمع ودمج السفر، من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة، لافتًا إلى أن هذا النظام يُعد الخامس دوليًا، والأول على مستوى الشرق الأوسط، ويعمل على ربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية، التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، وأن هذه المنصة ستعمل على توفير 20% من أموال المواطنين، التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية.

» ترابط وتكامل

وقال د.بنتن إن منصة «المسار الالكتروني» تربط 52 نظامًا، وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية، من داخل المملكة وخارجها، من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج والعمرة.

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» حج بلا حقيبة

وأشار إلى أن هذه المنصة أصدرت 1,8 مليون تأشيرة، وشهدت 8 ملايين عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة، و6500 مزود خدمة، لافتًا إلى أن إطلاق مبادرة «حج بلا حقيبة»، يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة، مبينًا أن المبادرة تستهدف نقل 600 ألف حقيبة، وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50%، واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج.

» مركز متخصص

وتابع وزير الحج والعمرة أن الوزارة أنشأت مركزًا متخصصًا في عمليات النقل، يعمل على إدارة منظومة النقل، والذي يشكل حاليًا 33% من المنظومة في موسم الحج، بما يسهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، وأن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

» جودة شاملة

وأكد د.بنتن أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، لافتًا إلى أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى.