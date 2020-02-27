شكرا لقرائتكم خبر عن لوحات إرشادية و«تحفيزية» في شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن البلدية قامت بصيانة وتنظيف لوحات الشوارع والأحياء واللوحات الإرشادية، التي تبين كيفية الوصول إلى مواقع الأحياء، كما قامت بتركيب لوحات إرشادية ومرورية جديدة واستبدال التالف منها التي تنبه بمنع الوقوف والانتظار في التقاطعات والتحذير من وجود مطبات وما شابه، واللوحات التحفيزية للمشي في الواجهة البحرية بين شارع أحد وشارع الرياض في القطيف، بالإضافة إلى ممشى شارع بلال بن رباح، وممشى شارع البيروني في مدينة صفوى، وحملت اللوحات التي جاءت باللونين الأزرق والأخضر في جانب منها مسافة المشي بالأمتار والسعرات الحرارية المفقودة من خلال مسافة المشي، بالإضافة إلى العبارات التحفيزية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي سعيا لجهود البلدية في تطوير المحافظة وإظهارها بالشكل الجمالي.
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