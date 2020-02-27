شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «الرصد الآلي» للمركبات المرورية المتحركة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة أمس إلكترونيا، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله الزهيري، نظام الرصد الآلي الخاص بالدوريات الذكية الرسمية والسرية بطرق بالمنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه، وذلك استكمالا لأنظمة الرصد الآلي المدشن العمل بها سابقا «قطع الإشارة وحزام الأمان والجهاز المحمول وكاميرات رصد السرعات الثابتة والمتنقلة»، والتي كان لها الأثر الفعال في القضاء على الكثير من سلوكيات السائقين الخاطئة، والتي كانت تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وقد ثمن سموه الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير، داعيا مرتادي طرق المنطقة بالالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.