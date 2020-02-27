شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف منسوبي تقنية القطيف على «السلامة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية جاسم آل رضوان، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقا من دور الكلية في الحفاظ على سلامة وصحة منسوبيها من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب 2000 متدرب. واشتملت المحاضرة على عدة محاور وهي: تعريف الشباب بأهمية السلامة المهنية، كيفية التعامل مع النار وعملية الإطفاء، أنواع النار بما يقابلها من أنواع الطفايات المناسبة، شرح أنظمة الإنذار المبكر وأنواع الطفايات وطرق استخدامها وكيفية الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعريف منسوبي تقنية القطيف على «السلامة المهنية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.