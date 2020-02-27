شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف منسوبي تقنية القطيف على «السلامة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الكلية التقنية في القطيف ممثلة في قسم الصحة والسلامة المهنية، مؤخرا محاضرة عن كيفية استخدام وسائل ومعدات السلامة والوقاية أثناء حدوث حريق، قدمها منسوبا إدارة الدفاع المدني في محافظة القطيف الرقيب علي الجمعان، والرقيب عباس العوامي، وذلك في مقر الكلية في محافظة القطيف.

وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية جاسم آل رضوان، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقا من دور الكلية في الحفاظ على سلامة وصحة منسوبيها من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب 2000 متدرب. واشتملت المحاضرة على عدة محاور وهي: تعريف الشباب بأهمية السلامة المهنية، كيفية التعامل مع النار وعملية الإطفاء، أنواع النار بما يقابلها من أنواع الطفايات المناسبة، شرح أنظمة الإنذار المبكر وأنواع الطفايات وطرق استخدامها وكيفية الإطفاء.