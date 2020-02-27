شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب برحلة كل ساعتين لقطار الدمام - الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان، بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يسهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان.

» ملحوظات الأعضاء

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالى 1439/‏‏ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. أيمن فاضل.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم، كما طالب الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها، والاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها.

» النقل والاتصالات

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام 1439/‏‏ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء م. ناصر العتيبي. ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة انهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات، وزيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب.

وشددت اللجنة على المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها، ووضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها.

» مرئيات للمناقشة

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء ضرورة الإسراع بدمج المؤسسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، مشيرا إلى وجود تباين في الخدمات المقدمة وفي رواتب الموظفين بين الناقلين.

بدوره، لاحظ أحد الأعضاء انخفاضا في حجم نقل البضائع التي نقلتها المؤسسة خلال عام التقرير، متسائلا عن أسباب الانخفاض قائلا «هل ذلك الانخفاض بسبب إجراءات عمل المؤسسة أم بسبب الإحجام عن استخدام السكك الحديدية».

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من جهته، لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن مشروع الجسر البري بالرغم من أهميته، وطالب آخر بإنشاء سكك حديدية تربط المدن الصناعية بالمدن والمناطق السكانية المجاورة حيث يمثل النقل الحديدي وسيلة آمنة ومريحة للعاملين في تلك المدن ويسهم في الحد من الازدحام والحوادث المرورية ويسهل نقل البضائع. وأكد أحد الأعضاء على أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة قطاع النقل الحديدي في المملكة، مشيرا إلى الإيجابيات المالية والاقتصادية التي ستوجد بعد دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

كما أشار أحد الأعضاء إلى الجدوى الاقتصادية من نقل البضائع من خلال السكك الحديدية، مطالبا بإيجاد التشريعات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع النقل الحديدي.

» تأشيرات الخارجية

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول المواطنين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، سواء من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام 1439/‏‏ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. صالح الخثلان.

» الهلال الأحمر

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1439/‏‏ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. عبدالله العتيبي، داعيا إلى إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي، على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها. مطالبا بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى، لتتمكن من التوسع في النشاط، لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.

» المناشط والفعاليات

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام 1439/‏‏ 1440هـ، تلته نائب رئيس اللجنة د. فوزية أبا الخيل.

ودعت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع، الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الإستراتيجية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص. كما دعت إلى وضع الترتيبات الإدارية التي تكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.