شكرا لقرائتكم خبر عن 508 متدربين استفادوا من 18 برنامجا وورشة والان نبدء بالتفاصيل

أقامت الكلية التقنية بالقطيف حفل تكريم المدربين المشاركين في تقديم البرامج والورش الخاصة بتنمية المهارات الشخصية للمتدربين خلال الفصل التدريبي الأول للعام 1440/‏‏ 1441هـ، وذلك بحضور عميد الكلية م. أحمد الغامدي ووكيل الكلية للتدريب مشاري القحطاني ووكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد كبير من المتدربين.

وقد بدأ الحفل بتقرير مختصر من وكيل شؤون المتدربين استعرض فيه عدد المدربين المشاركين الذين بلغوا 12 مدربا وقد استفاد عدد 508 متدربين من 18 برنامجا وورشة تضمنت: التعامل مع ضغوط العمل، الحوار المجتمعي، إدارة الاجتماعات، جودة التخطيط، الإدارة المالية، مهارات الاتصال والتواصل، الخصوصية والأمان في وسائل التواصل الاجتماعي، تهيئة القرص الصلب، اتخاذ القرار، التفكير الإبداعي، حل المشكلات، إدارة الوقت، مهارات تطوير الذات، إستراتيجية وضع الأهداف وسبل تحقيقها، كيف تستعد لاختبار الرياضيات، والإسعافات الأولية، وبلغت ساعات المتدربين الإجمالية المحققة 2299 ساعة.

بعدها سلم عميد الكلية الشهادات والجوائز للمدربين المكرمين.