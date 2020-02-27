شكرا لقرائتكم خبر عن 360 طلب نجدة من الجراد و5 فرق إضافية لمكافحته والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد البلاغات التي تلقاها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية بسبب أسراب الجراد نحو 360 بلاغا حتى الآن.

أوضح ذلك مدير عام الفرع م. عامر المطيري لـ ”الخليج 365”، وحول دفع تعويضات لأصحاب المزارع المتضررة، أفاد بأنه لا توجد أضرار يشار إليها في المزارع، حيث إن دور الفرق في المكافحة كان سريعا قبل حدوث أي أثر.

وأشار م. المطيري إلى أن المساحات التي تمت تغطيتها كبيرة وهائلة، حيث تمت زيادة فرق المكافحة بدعم نحو 5 فرق إضافية، ونتج عن ذلك استكشاف ورصد للجراد قبل وصوله، وبعد استقراره بدأت عملية مكافحته.

Advertisements

وحول تداول مقاطع فيديو تتضمن تحدي تحذيرات «الزراعة» من أكل الجراد لاحتوائه على المبيدات، أكد أن التحذيرات يهدف منها إيصال رسائل توعوية، وعلى الرغم من وجود بعض التجاوزات، إلا أنه لم تتم ملاحظة تصرفات خارجة عن الأمور المنطقية.

وحول المدة المقررة للتخلص من الجراد، أفاد بأن الجراد لا يزال في المناطق الخارجية على شكل أسراب، حيث إن الغبار والهواء يساعدان على طرده، حيث يتشكل في الوقت الحالي في شمال الجبيل والصرار والقرية العليا وعريعرة وغيرها من المحافظات والمدن والقرى. وأضاف أن العمل جارٍ لمحاربته والتخلص منه، حيث توجد متابعة يومية من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ووزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه، ويتم رفع تقارير يومية، في ظل عمل فرق المكافحة منذ الساعات الأولى من الفجر بشكل يومي.

يذكر أن م. المطيري افتتح أمس ملتقى ومعرض «البيئة الصناعي الثاني» بالمنطقة الذي يحمل عنوان «صناعة صديقة للبيئة» الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة وبإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخبر، وتخللت المنتدى الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، جلسات حوارية يقدم فيها بعض الخبراء في مجال البيئة أوراق عمل متنوعة.