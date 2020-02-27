شكرا لقرائتكم خبر عن بحث اعتماد التصاميم «الجيومترية» لزيادة كفاءة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

رأس أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس اجتماعا في مكتبه بمقر الأمانة، بحضور رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، م. فؤاد العبدالقادر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، والإدارات المعنية بالأمانة وكهرباء الشرقية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة اعتماد التصاميم الجيومترية اللازمة لعدد من المواقع ضمن برنامج ربط الأحياء لرفع كفاءة شبكة الطرق وربط الأحياء بحاضرة الدمام. بعد ذلك قدم مدير إدارة السلامة المرورية بالأمانة م. محمد الزهراني، نبذة عن التقاطعات المطلوب اعتماد التصاميم الجيومترية لها، وهي على النحو التالي: تقاطع شارع الخليفة عمر بن الخطاب مع شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، والذي يربط حي الفاخرية بحي الندى، وكذلك تقاطع الخليفة أبو بكر الصديق مع شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، والذي يربط حي الشعلة بحي الندى وحي الفيصلية، هذا بالإضافة إلى تقاطع شارع عبدالرحمن بن عوف مع شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وكذلك تقاطع شارع أبو عبيدة بن الجراح مع شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، واللذان يربطان حي الشعلة بحي طيبة، هذا بالإضافة إلى ربط حي التعاون بحي الخزامي مرورا بطريق مجلس التعاون الخليجي، وربط شارع الستين بالخبر بطريق مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ربط حي هجر بطريق الظهران - الجبيل.

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