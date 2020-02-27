شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات المادة 11 تغلق قسمين بمستشفى خاص والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الصحة في مكة المكرمة أنها رصدت عدة مخالفات منها: عدم وجود جهاز الضغط في غرفتي العزل، بالإضافة لعدم وجود أماكن انتظار للحالات المشتبه بها، وعدم وجود خطوط فرز لتوجيه الحالات التنفسية لغرفة العزل، كما أن جهاز HEPA لا يعمل الفلتر بها، مبينة أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة 23، وأن الصحة في مكة تتعامل بحزم لكل ما يخالف إجراءات مكافحة العدوى، وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحها إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي تلك الملاحظات.
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