شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جودة تنفيذ حفريات المرافق باستخدام «المواد البديلة» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش اجتماع عقد بأمانة الشرقية أمس آلية رفع مستوى الجودة في تنفيذ مشاريع الحفريات للمرافق العامة، وجودة واستدامة الطرق في معالجة الهبوطات والحفريات لمشاريع تمديد الخدمات، من خلال استخدام المواد المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM.

ورأس الاجتماع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بحضور رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، م. فؤاد العبدالقادر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، والوكلاء المساعدين، وعدد من المختصين من أمانة جدة، ومصانع الخرسانة، ومقاولي الطرق، والإدارات المعنية بالأمانة وكهرباء الشرقية.

وفي بداية الاجتماع رحب م. الجبير بالحضور وقال إن الطرق من المشاريع التي تنفذها الأمانات ومن الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطن والمقيم اليومية، وإن جودة الطرق من أهم مظاهر التطور الحضاري ودليل على الرقي وتحسين جودة الحياة لمرتاديها، وإن الهبوطات على مسار حفريات تمديد المرافق العامة التي تنفذها الجهات الخدمية الأخرى أحد أهم التحديات التي تؤثر على جودة الطرق والرصف الأسفلتي مما يؤدي إلى ظهور العديد من العيوب للطرق والشوارع كالهبوطات والشروخ، مما يؤثر على العمر الافتراضي للطريق، الأمر الذي يستوجب زيادة نفقات الصيانة لمشاريع الأمانة، وهذا يتطلب منا جميعا خلال هذا الاجتماع والاجتماعات الدورية أن نقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة، للسعي إلى الحد من تكرار الهبوطات والتشققات على مسار الحفريات بالطرق والشوارع .