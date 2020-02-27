شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 آلاف طن مخلفات صلبة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أزالت فرق النظافة بأمانة الطائف أكثر من 3 آلاف طن من النفايات الصلبة من شوارع المحافظة وأحيائها خلال الشهر المنصرم، وعملت فرق النظافة الشاملة على دعم برامج النظافة التي تستهدف تنظيف الأحياء من بقايا الأثاث المتروك، ومخلفات الترميم وتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري من خلال تخصيص آليات وأفراد لإزالة المخلفات الصلبة أولا بأول؛ لأنها تشكل تشوها للمظهر العام والبيئة. وشملت الحملة -التي نفذتها الأمانة- الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة كافة المتروكات من الأرصفة، وعالجت كافة الملاحظات والبلاغات الواردة لغرفة العمليات بهذا الشأن، وتعمل فرق النظافة الشاملة على استمرار جهودها في هذا الصدد لتغطية كافة المواقع، والتواصل مع المراقبين؛ لمعالجة أي ملاحظات مستجدة، والعمل على إيجاد مشاركة مجتمعية في الحملة؛ للحفاظ على الوجه الحضاري للارتقاء بمدينة الورد، والتركيز على أهمية مشاركة المواطن وتعاونه حتى تبقى المدينة نظيفة باستمرار.

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