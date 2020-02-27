شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: القطاع الثالث شريك رئيس في التنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بمدير مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية د. خليل القصيمي، وعدد من منسوبي فرع المؤسسة.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما أولته رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للقطاع الثالث من أهمية، باعتباره شريكا رئيسا في خطط التنمية الشاملة التي تعمل عليها المملكة، ومساهما فاعلا في صناعة التحول من الرعاية إلى التنمية، مبينا سموه أن مبادرة المقتدرين لإنشاء أوقاف خيرية، ومؤسسات غير ربحية تساهم في تحفيز مؤسسات القطاع الثالث ودعم مشروعاتها النوعية، يمثل صورة إيجابية عن قيمة التكافل وحب الخير التي نشأ عليها المجتمع السعودي، مؤكدا على أهمية أن يكون المنح التنموي قائما على عمل مؤسسي مدروس، مراعيا لاختلاف الاحتياجات بين فئة وأخرى، متطلعا لصناعة الأثر، مستهدفا تحويل المستفيدين من الرعاية إلى التنمية وصولا إلى التمكين.

كما اطلع سموه على عرض يلخص أبرز المشروعات والدراسات التي دعمتها المؤسسة، وخططها المستقبلية، متمنيا سموه للمؤسسة ومنسوبيها النجاح والتوفيق.

من جهته، عبر د. خليل القصيمي مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بالقطاع الثالث، وحرصه على أن يكون مساهما فاعلا في التنمية، وقائما على أسس سليمة، مثمنا الدعم اللا محدود والمستمر من سموه للجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة.