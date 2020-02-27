شكرا لقرائتكم خبر عن 879 مختصا يتحسسون «خطوات التدريب المعرفي» والان نبدء بالتفاصيل

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس الأول، ملتقى المدربين الثامن الذي عقد تحت عنوان: «خطوات التدريب الاحترافي»، وذلك بمقر المركز في الرياض، وشهد حضور 879 من المدربين والمدربات والمهتمين بالتدريب من الأفراد والمتخصصين ومنسوبي الجهات الحكومية وبيوت الخبرة في المملكة.

وسلّط المدرب المستشار علوي عطرجي الضوء على كاريزما المدرب الناجح وكيف يبدأ خطواته الأولى في عالم التدريب التي تميزه عن الآخرين، وتجعله مختلفا عنهم ويترك بصمته الخاصة التي تجعله قادرا على شرح مادته بأبسط الطرق بعيدا عن التعقيد، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم، وتطوير أساليب الأداء للوصول إلى أهداف تدريبية متميزة.

وتم خلال الملتقى استعراض عدد من أساليب التدريب الحديثة التي تساعد في صقل المواهب الشابة وتطويرها للحصول على كفاءة تدريبية عالية، ثم التطرق إلى اتجاهات التدريب الحديثة التي تساعد الأفراد على اكتساب معارف ومهارات جديدة، مما يسهم في تحقيق الأهداف التدريبية المرجوة بتطوير أدائهم وتنمية قدراتهم التدريبية.

ويهدف الملتقى الذي تناول أربعة محاور هي: مهارات وكاريزما المدرب، والدورات التدريبية لصقل الموهبة، ومسارات العملية التدريبية، والمواكبة والتطوير المستمر للمدرب؛ إلى إثراء خبرات المدربين والمدربات والمهتمين بالتدريب من خلال تعريفهم بكل جديد في عالم التدريب معرفيا ومهاريا.

وتسعى أكاديمية الحوار للتدريب إلى بناء جسور التعاون بينها وبين بيوت الخبرة التدريبية بالمملكة، وزيادة مهارات المدربين المعتمدين لدى الأكاديمية لتعزيز قيم التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال وفق أهم الاتجاهات الحديثة في التدريب، إضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار وعرض التجارب ذات العلاقة بتطوير آليات التدريب ومهارات المدربين بالمملكة، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الأكاديمية والجهات ذات العلاقة.