شكرا لقرائتكم خبر عن «غبار الشرقية».. 108 بلاغات و6 جهات تطلق تحذيرات والان نبدء بالتفاصيل

غطَّت موجة من الغبار المنطقة الشرقية، أمس، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما فرض حرس الحدود حظراً على مراكب الصيد في عدد من مرافئ المنطقة.

» حوادث مرورية

وأفادت إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، بأن غرفة عملياتها بفرع الهيئة تلقت 108 بلاغات خلال موجة الغبار التي شهدتها المنطقة أمس الأربعاء ابتداءً من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، منها 40 بلاغا لحالات حوادث مرورية مختلفة منها 12 حادث تصادم، وبلاغ واحد لانقلاب سيارة، و6 بلاغات لحالات سقوط، و5 بلاغات لحالات حريق، وبلاغان لحالات احتجاز وغيرها من حالات الحوادث.

» حالات مرضية

وضمن البلاغات الواردة لغرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية (68) بلاغا عن حالات مرضية مختلفة منها، (16) حالة إغماء، و(26) مريضا عاديا، و(16) حالة أزمة تنفسية، وحالة لأزمة قلبية وغيرها من البلاغات المرضية، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (59) حالة إسعافية من هذه البلاغات، ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (27) حالة من هذه البلاغات بالموقع ولم تسعف للمستشفيات.

» حماية الصيادين

وذكر عدد من الصيادين أن إدارة حرس الحدود أوقفت أمس إصدار التراخيص على مختلف المراكب العاملة في مرافئ المنطقة الشرقية، مؤكدين أن موجة الغبار التي سيطرت على أجواء الشرقية شكلت سببا رئيسيا في منع الإبحار، وأن القرار يأتي لحماية الصيادين.

» تاثيرات مختلفة

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مُتمثّلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بشؤون الأرصاد عبر (تنبيه متقدّم)، من هبوب موجة غبار وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية وتحديداً بالدمام، الخبر، القطيف، الأحساء، الجبيل، الخفجي، العديد، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا، مُشيرة إلى التأثيرات المصاحبة وهي نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، منوّهة بتوقيت بداية الإنذار من الساعة 10:15 صباحا، وتوقع انتهائه السابعة من مساء أمس الأربعاء.

» موجة موسمية

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من جانبها، أكّدت إدارة الأرصاد والطقس بمطار الملك فهد الدولي أن موجة الغبار ستبدأ في الانخفاض تدريجياً حتى صباح اليوم بالمنطقة الشرقية، وقد تستمر يومين متتاليين بنسبة خفيفة باعتباره غبارا عالقا في المناطق المفتوحة، منوّهةً بدورها إلى انعدام توقع فرصة هطول الأمطار، مفيدة بأن نسبة هطول الأمطار غير المتوقعة ضئيلة جداً.

» تنويهات متعددة

وفي ذات الصدد، حذرت 6 جهات حكومية من تبعات موجة الغبار بالشرقية عبر مواقعها بمنصة «تويتر»، حيث دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام سالكي طريق المطار إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، فيما قدمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما لسكان المنطقة.

» تعليمات مرورية

وشددت إدارة الدفاع المدني على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات منها الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة، وخاصة خطوط الضغط العالي، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، وغيرها.

ودعت إدارة المرور إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، منها استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة، واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، وترك مسافة كافية بين المركبات أثناء القيادة وتجنب السرعة.

بدورها، نبهت دوريات أمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية كتبت فيه «يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لما تشهده معظم الطرق بالمنطقة من رياح شديدة محملة بالغبار».

» تحذيرات صحية

وحذَّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، من آثار الحالة الجوية بالمنطقة.