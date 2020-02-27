شكرا لقرائتكم خبر عن 1455 مراجعا لمستشفيات الدمام من آثار الغبار والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية استقبلت عددا من المراجعين المتأثرين بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي شهدتها المنطقة اليومين الماضيين، مبينا أنه تمت خدمتهم طبيا وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن المرضى الذين راجعوا مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أمس، خلال فترة الغبار بلغ 486 مريضا، وعدد حالات البخار 90 حالة، وحالات التنويم 22 حالة، وإسعاف النساء 54 حالة، وحالة بخار. فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 70 حالة، منهم 6 حالات تنويم، و3 حالات بخار، وجاءت أحصائيات مجمع الدمام الطبي بعدد 482 حالة مراجعه لقسم الطوارئ أمس الأول وعدد 242 حالة أمس الأربعاء.

ونصح المقيبل بمراعاة عدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا مع اتخاذ وسائل الحيطة والابتعاد عن مثيرات الحساسية، مع أهمية ارتداء الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي، مشيرا لأهمية الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بالأزمات الربوية لتجنب الإصابة والوقاية، إضافة إلى الإغلاق المحكم لنوافذ المنزل.

وأوضح أن التجمع الصحي الأول بالشرقية، أكد في وقت مبكر على مديري المستشفيات والصحة العامة بتكثيف الاستعدادات الطبية؛ تحسبا لزيادة مراجعي أقسام الطوارئ من خلال توفير الأدوية الخاصة بالحساسية والربو، وأن تكون الكوادر الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمراجعين، مشيرا إلى أن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثرا بالغبار.