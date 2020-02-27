شكرا لقرائتكم خبر عن حركة طبيعية على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر، موضحةً أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم تسير بشكل طبيعي، وجميع الإدارات تؤدي عملها وفق المعتاد.

وفي زيارتها للجسر، تابعت ”الخليج 365” حركة السير، وإجراءات السفر، والتي جاءت جميعها في حالة طبيعية، وتم وضع إرشادات وتجهيزات صحية، استعدادًا لأي حالة تعاني من فيروس كورونا.

وذكر الناطق الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ ”الخليج 365” أنه بناء على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، تمت توعية العاملين بالمنافذ، بالتعاون والتنسيق مع الشؤون الصحية، عن الفيروس، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وتزويدهم بالمستلزمات اللازمة لحمايتهم من التعرض للعدوى، والتأكيد على سؤال القادمين إن كانوا في إحدى الدول الموبوءة خلال الـ14 يومًا الماضية، وتعبئة نموذج الإفصاح ومن ثم إحالتهم للمراكز الصحية بالمنفذ.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي، وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد، مؤكدًا عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر.