شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: حالة الغبار لا تستدعي تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اتخذت كافة الخطوات الاحترازية، وعملت على المتابعة الدقيقة لكافة التقارير التي رصدت الحالة الجوية بالأمس، وبتنسيق مع الإدارات المعنية، حيث لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية، حيث سار اليوم الدراسي بشكل طبيعي جدا، ولم تكن هناك مبررات لعملية التعليق، كما نؤكد أن سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.

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