شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم والان نبدء بالتفاصيل

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس أصحاب السمو والمعالي الوزراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. فقد أدى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح، قائلين: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص». ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.