شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يؤدون القسم والان نبدء بالتفاصيل
حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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