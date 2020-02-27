، صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفة ،

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أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.
وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"الخليج 365": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.
وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".
صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفةعبدالله الشهري الخليج 365 2020-02-27
أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.
وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"الخليج 365": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.
وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:26 AM
أكد أن لغة الوزير الرقمية أذهلته
أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.
وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"الخليج 365": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.
وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".
، صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفة ،
المصدر : الخليج 365
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