، 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير والرياض وجازان والشرقية ومكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريق وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت "الأرصاد" منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وبدأت الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ03.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وبحرة وعرفات وميسان، وتبدأ الساعة الـ03.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت أن المنطقة تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.هيئة الأرصاد وحماية البيئة عوالق ترابية