، المسحل لـ"الخليج 365": "الآسيوي" سيبحث تداعيات "كورونا" الأسبوع المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى المشاركة بمنتخب الصالات في دورة الألعاب السعودية

هنأ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تعيينه وزيرًا للرياضة، كما بارك له تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة.

وقال لـ"الخليج 365": "هذا يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع المهم الذي يمثل شريحة الشباب السعودي في كل الألعاب الرياضية، وإن شاء الله سينعكس انعكاسًا إيجابيًا كبيرًا على دعم وتطور الرياضة السعودية بشكل عام.

وعن دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى قال: "هي بطولة مميزة كفكرة وأعتقد أيضًا أنها ستكون مميزة بعد تطبيقها، على اعتبار أن حوافزها المالية كبيرة جدًا للمشاركين فيها، كما سيكون هناك حراك رياضي كبير للشباب السعودي بالتنافس على الألقاب".

وأضاف: ستكون البطولة استكمالاً للنجاحات السعودية في استضافة وتنظيم البطولة الرياضية العالمية، متمنيًا للإخوة في اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة الرياضة كل التوفيق في تنظيم البطولة .

وأوضح المسحل لـ"الخليج 365" من المبكر الحديث عن دوري أبطال آسيا، نحن كاتحاد كرة قدم حريصون جدًا على سلامة البعثات والأندية السعودية، وفي الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع في الإمارات سيحضر إبراهيم القاسم عضو لجنة المسابقات الآسيوية ، لبحث تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد: الاتحاد الآسيوي يشاركنا هذا الهاجس، ونحن على ثقة بأن الاتحاد القاري سيتخذ القرار الأنسب حيال هذه البطولة وبعد ذلك لكل حدث حديث.

وأردف: لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تنتظر قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تأجيل مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا وفي ضوء ذلك سيتخذون القرار اللازم حيال جدولة مباريات الدوري.

وأشار رئيس اتحاد القدم إلى أن مشاركة الاتحاد السعودي في دورة الألعاب السعودية ستكون في كرة الصالات، حيث لم تتضح بعد تفاصيل المشاركة وهو ما سنناقشها مع منظمي البطولة في الأيام القليلة القادمة.

وأكد المسحل أن هناك تنسيقًا مع اتحاد رياضة المجتمع بشأن دوري السيدات الذي سينطلق في مارس القادم بخصوص الموسم القادم، وقد كانت لنا مشاركات نسائية سابقًا، حيث شارك المنتخب السعودي لكرة الصالات للسيدات العام الماضي في بطولة الكويت .وزارة الرياضة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل