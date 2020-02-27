شكرا لقرائتكم خبر عن ضباع مفترسة تهاجم نساء وأطفال في دولة عربية.. شاهد كيف كانت النتيجة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم) أسد قوي يتزوج اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟

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