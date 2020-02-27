إغلاق مجمّع عيادات أسنان مخالف في الخرج

أغلق مستشفى الملك خالد بالخرج مجمع عيادات أسنان لارتكابه عددًا من المخالفات الصحية وتجاوزه للأنظمة والسياسات الصحية. وأوضحت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج، أن لجنة إدارة الالتزام للقطاع الخاص بالمستشفى، أصدرت قرارًا بإغلاق المجمع، ونوهت بضرورة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم وسلامة المرضى للرقي بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص. اقرأ أيضًا بالصور.. «الصحة» تغلق مستشفى بالطائف لوجود مخالفات جسيمة إغلاق تحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات في مستشفى خاص بمكة المكرمة

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