بعد أن كشفته «عاجل» وطلبت ردًا.. «التعليم» تحقق في فساد مالي وإداري بـ«عسير»

أنهى فريق من وزارة التعليم، اليوم، تحقيقًا في فساد إداري ومالي في إدارة تعليم محايل عسير، كانت «عاجل» قد كشفت تفاصيله، وأرسلت تطلب ردًا عليه من وزارة التعليم والإدارة في محايل عسير، كما تقتضي قواعد المهنة، ولكن الإدارة والوزارة تجاهلتا الرد على الصحيفة، فيما سارعت وزارة التعليم بإرسال فريق للتحقيق في القضية.

وفي التفاصيل، فإن إدارة تعليم محايل عسير، أصدرت قرارًا بتكليف موظف بمنصب قيادي؛ رغم تورطه في قضايا فساد وصدور عقوبات شرعية ونظامية عليه بما يخالف النظام، وخطابًا لوزير التعليم تطلب فيه ترشيح قيادات مع تشديده صراحة في فقرته السادسة، على ألا يكون المرشح قد صدرت بحقه عقوبة شرعية أو نظامية، أو أن يكون طرفًا في قضية قائمة.

كما أن إدارة محايل عسير تجاهلت بعد ذلك توجيهًا مباشرًا بعزل الموظف من منصبه ومحاسبة المتسبب في ترقيته، حسبما ورد في خطاب من وزارة التعليم، وذلك بعد صدور قرار تعيينه واعتراض الوزارة على ذلك، فلم يتم أي شيء مما طلبته الوزارة، سواء من ناحية عزل الموظف أو محاسبة المتسبب في ترقيته.

وكان الموظف قد ثبت عليه التورط في الفساد، عندما كان يشغل منصبًا إداريًا سابقًا، وذلك بعد تحقيق من قبل ديوان المراقبة العامة، وبمتابعه من هيئة مكافحة الفساد؛ حيث ثبت عليه صرف رواتب غير مستحقة، وتم الحكم عليه بحسم 15 يومًا من راتبه، إضافة إلى العمل على إعادة جميع المبالغ المصروفة إلى حساب إدارة تعليم محايل عسير، وبعد انتهاء القضية حصل الموظف على عقوبة تأديبية وهي الحسم عليه، ولكن تمت ترقيته بعدها لمنصب أعلى من منصبه السابق.

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وتواصلت «عاجل» مع تعليم محايل عسير، ومع متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري على مدار 3 أسابيع للحصول على تعليق أو رد دون نتيجة، لتعلم من مصادرها أن وزارة التعليم أرسلت فريقًا للتحقيق في القضية؛ حيث أجرى أعضاء الفريق تحقيقهم أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء)، ثم غادروا بالنتائج للرياض للرفع وانتظار قرارات الوزارة بخصوص الواقعة.

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