السعودية اليوم / مبادرة كأس التعليم تستهدف طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم صبيا



صبيا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أطلقت إدارة تعليم صبيا ممثلا في النشاط الطلابي اليوم ، مبادرة كأس التعليم في ثلاثة مسارات، مسار المواد العلمية واللغة العربية، ومسار التجارب العلمية الممتعة، ومسار الروبوت، تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويجري تنفيذها خلال شهر رجب على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في رفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، وربط الطلاب بالمنهج الدراسي بأسلوب تعليمي تشويقي، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتمكينهم من الإسهام الفاعل والنقاش وإبداء الرأي، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

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