السعودية اليوم / مدير صحة تبوك يتفقد سير العمل بمستشفى أملج والمراكز الصحية



أملج 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

قام مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم, بزيارة تفقدية لمستشفى أملج العام وبعض المراكز الصحية بالمحافظة.

واطلع الغامدي على سير العمل داخل الأقسام الطبية والإدارية ونسب الإنجاز خلال الفترة الماضية، كما زار العيادات الخارجية والمرضى المنومين بالمستشفى واطمأن على الخدمة المقدمة لهم، مقدماً شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.

من جانبه قام الغامدي بزيارة تفقدية لمركز صحي أبو شجرة ومركز صحي الدقم ومركز صحي تولة ومركز صحي فشيغ واطلع على سير العمل في هذه المراكز والتقى بعدد من المراجعين .

// انتهى //

23:16ت م

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