السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يشهد الحفل السنوي لمنسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة



جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم الحفل السنوي لمنسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة الذي أقيم تحت عنوان "لقاء ووفاء".

وكرم سمو الأمير خالد الفيصل خلال الحفل الإدارات والقطاعات المتميزة في إمارة المنطقة وهي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، و‏"إدارة شؤون المكتب"، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الأحكام، ومحافظة القنفذة، ومحافظة العرضيات ، كما كرم سموه المتقاعدين من منسوبي الإمارة.

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22:46ت م

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