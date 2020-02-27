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محمد بن سلمان يستعرض مع الرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية

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محمد بن سلمان يستعرض مع الرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية

الخميس 27 فبراير 2020

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الرئيس الموريتاني بالرياض، بحث أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

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وحضر الاجتماع من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

 

كما حضر من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، ووزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، ووزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، ووزير التنمية الريفية الدي ولد الزين.

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