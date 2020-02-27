شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة في شرورة اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 تعليق الدراسة في شرورة اليوم الخميس بسبب موجة الغبار متابعات الخليج 365 - شرورة Advertisements أعلنت إدارة التعليم في محافظة شرورة تعليق الدراسة اليوم الخميس؛ بسبب موجة الغبار التي تجتاح المحافظة. وقالت الإدارة، في بيان لها: إنه “‏بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد بشأن استمرار موجة الغبار والآثار المترتبة عليها وفق آخر تحديث بذلك الساعة 10:44، ‏وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة فقد وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة اليوم الخميس 3/ 7/ 1441هـ في كافة مدارس تعليم شرورة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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