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ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، مستشار جلالة ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. كما نقل المستشار لولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها جلالة الملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وله ـ حفظهما الله ـ،كما أكد له الرغبة الجادة لجلالة الملك لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها. فيما عبر ولي العهد، عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وقد جرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى. فيما حضر من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.



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