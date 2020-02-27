محمد بن مسعود - الدمام - كرم الاتحاد السعودي للدراجات صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، نظير تغطيتها المميزة لسباق "طواف السعودية 2020 "، في نسخته الأولى، والذي أقيم على مدى خمسة أيام. وتسلم الزميل أحمد سرور ( القسم الرياضي )، نيابة عن رئيس التحرير درع التكريم وشهادة شكر وتقدير من قبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، سلمها نيابة عنه عبدالله الجردان، المستشار الإداري بالاتحاد السعودي للدراجات. Advertisements ، "اتحاد الدراجات" يكرم "الخليج 365" نظير التغطية المتميزة لـ"طواف السعودية 2020" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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