، شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة" ،

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استنفر حريق شب في مرمى النفايات على الطريق الدولي بالقرب من نقطة تفتيش الجنوبية بالقنفذة، فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان، وشوهدت من مسافات بعيدة. كما شاركت في محاصرة وإخماد الحريق فرق ميدانية من بلدية القنفذة وعدد من الصهاريج والمعدات التابعة لها، فيما لازالت أسباب نشوبه مجهولة.
وأشار مصدر أمني إلى أن فرق الدفاع المدني مازالت مستمرة في عملية الإطفاء منذ مغرب أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي، في رده على استفسار الصحيفة تعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة، أن "الحريق عرضي وخارج عن إرادة البلدية"، لافتاً إلى أن وعورة الموقع ساهم في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة.
وأكد "الزبيدي" أن فرق البلدية لازالت تعمل بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني لإخماد الحريق عن طريق الطمر، وبإذن الله خلال الساعات المقبلة يتم الانتهاء من عمليات الإطفاء.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 12:17 AM
لازال مشتعلاً ويمكن مشاهدة ألسنة اللهب من مسافات بعيدةشاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة"
استنفر حريق شب في مرمى النفايات على الطريق الدولي بالقرب من نقطة تفتيش الجنوبية بالقنفذة، فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان، وشوهدت من مسافات بعيدة. كما شاركت في محاصرة وإخماد الحريق فرق ميدانية من بلدية القنفذة وعدد من الصهاريج والمعدات التابعة لها، فيما لازالت أسباب نشوبه مجهولة.
وأشار مصدر أمني إلى أن فرق الدفاع المدني مازالت مستمرة في عملية الإطفاء منذ مغرب أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي، في رده على استفسار الصحيفة تعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة، أن "الحريق عرضي وخارج عن إرادة البلدية"، لافتاً إلى أن وعورة الموقع ساهم في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة.
وأكد "الزبيدي" أن فرق البلدية لازالت تعمل بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني لإخماد الحريق عن طريق الطمر، وبإذن الله خلال الساعات المقبلة يتم الانتهاء من عمليات الإطفاء.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر.
، شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة" ،
المصدر : الخليج 365
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