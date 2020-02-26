شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام «الصمصام 7» بين البرية السعودية والباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مناورات التمرين المشترك " الصمصام 7 "، اليوم، بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة من الجيش الباكستاني الذي أقيم في المنطقة الشمالية بميدان (شمال ٢)، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير والمفتش العام للجيش الباكستاني الفريق الركن خالد ضياء.

وقدّم ركن علميات التمرين العقيد الركن سلمان بن علي اللافي إيجازاً عن العمليات التي ستنفذ وسيناريو التمرين بالتزامن مع الأحداث على أرض الميدان بتطويق وتطهير المدينة من المتسللين وعمليات التدخل السريع من قبل طيران القوات البرية.

وأوضح قائد القوات البرية الملكية السعودية أن تمرين " الصمصام 7 " يأتي ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكساني الشقيق تجسيداً للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين المملكة وباكستان، وأيضا تتويجاً لتوجيهات القيادة في البلدين في استمرار وتطرير أعمال التنسيق والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات وأيضاً تنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة وهذا ما لمسناه اليوم من جميع المشاركين.

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وأبدى إعجابه بالجهود المباركة التي أدت إلى وصول التمرين إلى هذا المستوى الرائع من النجاح، مشيراً إلى التخطيط لتمارين مستقبلية قادمة بإذن الله.

وأعرب عن شكره لجميع المشاركين من الجانبين السعودي ممثلةً في وحدات المنطقة الشمالية والوحدات المشاركة من الجانب الباكستاني للجهود التي بذلت لإنجاح التمرين ، كما قدم شكره لمعالي الفريق الركن خالد ضياء والوفد المرافق له على حضورهم لبلدهم الثاني المملكة.

يذكر أن تمرين "الصمصام 7 " يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني الشقيق من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.