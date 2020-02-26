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المملكة والنرويج تستعرضان التطورات السياسية الدولية

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التقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي مساء أمس بمكتبه بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نائب المندوب الدائم في وفد مملكة النرويج لدى الأمم المتحدة أودلينج كوفالهيم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

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