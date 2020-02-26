شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والنرويج تستعرضان التطورات السياسية الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.
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