2020-02-27

أول يوم لـ ماجد القصبي في وزارة الإعلام.. لقاءات واجتماعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

اجتمع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، بمسؤولي وزارة الإعلام، في أول يوم عمل بعد صدور الأمر الملكي بتكليفه.

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والتقى القصبي بموظفي مركز التواصل الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية، واستمع إلى مقترحاتهم، واستعرض معهم سير العمل بالقطاعات والهيئات المختلفة.

يذكر أنه صدرت عدد من الأوامر الملكية، تضمنت تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله.

كما تضمن الأوامر الملكية، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى عمله.

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